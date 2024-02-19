"ضمن السقف المقبول".. الحزب مطمئن

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لفتت مصادر مطلعة في "قوى الثامن من اذار "الى انه بالرغم من الهجوم الكبير الذي يتعرض له "حزب الله" من قبل بعض النواب واعلاميين ومحللين سياسيين على خلفية مشاركته غير المباشرة في حرب غزة وفتح جبهة الجنوب، الا ان خصوم الحزب السياسيين لم يذهبوا الى خطاب سياسي غير متوقع.وبحسب المصادر" فإن التصعيد السياسي ضد الحزب ومشاركته في المعركة، وتحديدا من القوى المسيحية، لا يزال ضمن السقف السياسي المقبول ولم يصل الى مستويات خطيرة وغير مقبولة". "وترى المصادر" ان الحزب يجد في المعركة السياسية الداخلية امرا مشروعا بالرغم من الخلاف الكبير ما دامت ضمن الحدود ولم تستهدف اعلاميا وخطابياً البيئة الشعبية ولم تذهب الى تحركات ميدانية ضاغطة".