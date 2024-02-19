Advertisement

لبنان

في لبنان.. خطوة "أمنية" مطلوبة بشكل عاجل

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
19-02-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1165913-638439283788485941.jpg
Doc-P-1165913-638439283788485941.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر متخصصة بالشؤون السيبرانية لـ"لبنان24" إنّ التحذيرات من إمكانية حصول خروقات إسرائيلية على شبكة الإتصالات اللبنانية أمرٌ قائم إلى حد كبير، وقد يكون ذلك من خلال وسائط عديدة يقوم بها مقرصنون لـ"الداتا" عبر أكثر من طريقة، من بينها "الإصطياد الإحتيالي".
Advertisement
وأشارت المصادر إلى أنهُ يتوجب على الدولة اللبنانية المبادرة فوراً إلى إجراء "مناورات سيبرانية" لإختبار مدى قوة الحماية المرتبطة بـ"داتا اللبنانيين" سواء لدى شركات الإتصالات أو غيره، وقالت: "تلك الخطوة الأمنية مطلوبة بشكل عاجل، لاسيما أن الشكوك تحوم حول وجود كم هائل من المعلومات المخترقة بواسطة الإسرائيليين لاسيما قواعد البيانات المرتبطة باللبنانيين، الأمر الذي يساهم في تشكيل بنك الأهداف لدى العدو".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:37 | 2024-02-19
04:36 | 2024-02-19
04:30 | 2024-02-19
04:25 | 2024-02-19
04:24 | 2024-02-19
04:15 | 2024-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24