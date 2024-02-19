في لبنان.. خطوة "أمنية" مطلوبة بشكل عاجل

Advertisement

قالت مصادر متخصصة بالشؤون السيبرانية لـ"" إنّ التحذيرات من إمكانية حصول خروقات إسرائيلية على شبكة الإتصالات اللبنانية أمرٌ قائم إلى حد كبير، وقد يكون ذلك من خلال وسائط عديدة يقوم بها مقرصنون لـ"الداتا" عبر أكثر من طريقة، من بينها "الإصطياد الإحتيالي".وأشارت المصادر إلى أنهُ يتوجب على الدولة اللبنانية المبادرة فوراً إلى إجراء "مناورات سيبرانية" لإختبار مدى قوة الحماية المرتبطة بـ"داتا اللبنانيين" سواء لدى شركات الإتصالات أو غيره، وقالت: "تلك الخطوة الأمنية مطلوبة بشكل عاجل، لاسيما أن الشكوك تحوم حول وجود كم هائل من المعلومات المخترقة بواسطة الإسرائيليين لاسيما قواعد البيانات المرتبطة باللبنانيين، الأمر الذي يساهم في تشكيل بنك الأهداف لدى العدو".