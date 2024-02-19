السياحة الشتوية في لبنان.. هل من حجوزات؟

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شهدت مراكز التزلج الأسبوع الفائت زحمة لافتة من قبل محبي التزلج ولاسيما في منطقة كفردبيان. هذه الزحمة لم يتسبب بها اللبنانيون المقيمون فقط بل أيضا المغتربون ولاسيما من دول الخليج ،ما طرح تساؤلات عن وضع السياحة الشتوية في لبنان في هذه الفترة.أحد أصحاب مكاتب السفر يُشير في حديث لـ "لبنان 24" إلى ان "السياحة في لبنان حاليا شبه معدومة وذلك بسبب الأوضاع المتوترة جنوبا فلا حجوزات على المدى القريب ولاسيما خلال هذه الفترة حيث تنشط السياحة الشتوية".ولفت إلى ان "القطاع كان يعوّل على اللبنانيين المتواجدين في الخليج ليزوروا لبنان طوال شهر شباط تزامنا مع العطلة الشتوية في المدارس هناك ولكن تدهور الأوضاع جنوبا "فرمل" كافة هذه المشاريع مما ساهم أكثر في ضرب القطاع السياحي الذي يُعاني أصلا من الجمود منذ اندلاع حرب غزة في تشرين الأول الماضي".وأمل في ان "تنتهي الحرب قريباً لكي يلملم القطاع أنفاسه من جديد، علّه يشهد في بداية الصيف نهضة و"فورة" كالتي شهدها صيف 2023".