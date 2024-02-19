هذا الكلام مرّ... لا تعليق

كان لافتًا كلام الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله عندما نفى ما يُرّوج عن ضغوطات يقوم بها "الحزب" لفرض مرشحه الرئاسي على عكس ما حصل في العام 1982 عندما أوتي بالنواب بالدبابات. ولكن هذا الكلام لم يلقَ أي ردّ فعل من قِبل حزب الكتائب المعني مباشرة بما قيل، خصوصًا أن النصّ المكتوب الذي وزّع في وسائل الأعلام التابعة لـ "حارة حريك" لم يتضمّن ما قاله السيد نصرالله في كلامه مباشرة على الهواء.

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