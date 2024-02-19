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لبنان

في المنية.. عصابة في قبضة القوى الأمنية

Lebanon 24
19-02-2024 | 02:03
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القت شعبة المعلومات في المنية القبض على ثلاثة أشخاص في ضهور بحنين - المنية لاقدامهم في وقت سابق على إطلاق النار من أسلحة مختلفة في المحلة المذكورة، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24".
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