في المنية.. عصابة في قبضة القوى الأمنية

القت شعبة المعلومات في المنية القبض على ثلاثة أشخاص في ضهور بحنين - المنية لاقدامهم في وقت سابق على إطلاق النار من أسلحة مختلفة في المحلة المذكورة، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24".

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