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لبنان
في المنية.. عصابة في قبضة القوى الأمنية
Lebanon 24
19-02-2024
|
02:03
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القت شعبة المعلومات في المنية القبض على ثلاثة أشخاص في ضهور بحنين - المنية لاقدامهم في وقت سابق على إطلاق النار من أسلحة مختلفة في المحلة المذكورة، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24".
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