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لبنان

حريق مولد كهرباء في ساقية الجنزير... وهذا ما خلّفه

Lebanon 24
19-02-2024 | 03:05
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عملت فرقة من فوج إطفاء بيروت مركز الباشورة، بمؤازرة الدفاع المدني  بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٩ في تمام الساعة ٣:٤٥ فجرا على إطفاء حريق  مولد كهرباء أدّى إلى احتراق اربع سيارات وبعض الدراجات النارية داخل مبنى "الكعكي" في منطقة ساقية الجنزير مقابل مسجد خالد بن الوليد حيث اقتصرت الاضرار على الماديات.
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