جلستان مرتقبتان لمجلس الوزراء وهذه مواعيدهما

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عُلم ان مجلس الوزراء سيعقد جلستين هذا الاسبوع والاسبوع المقبل، الاولى عند الساعة ٣:٣٠ من بعد ظهر نهار الجمعة الموافق فيه ٢٣ شباط وعلى جدول أعمالها بند وحيد هو مشروع القانون المتعلق بمعالجة اوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها .اما الجلسة الثانية فستعقد صباح نهار الخميس الموافق فيه ٢٠٢٤/٢/٢٩ بجدول أعمال عادي.