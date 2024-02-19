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لبنان

جلستان مرتقبتان لمجلس الوزراء وهذه مواعيدهما

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
19-02-2024 | 03:37
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عُلم ان مجلس الوزراء سيعقد جلستين هذا الاسبوع والاسبوع المقبل، الاولى عند الساعة ٣:٣٠ من بعد ظهر نهار الجمعة الموافق فيه ٢٣ شباط وعلى جدول أعمالها بند وحيد هو مشروع القانون المتعلق بمعالجة اوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها .
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اما الجلسة الثانية فستعقد صباح نهار الخميس  الموافق فيه ٢٠٢٤/٢/٢٩  بجدول أعمال عادي.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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