مؤتمر في فرنسا لدعم الجيش.. هذا موعده

تُحضر فرنسا لعقد مؤتمر في عاصمتها مُخصص لدعم الجيش اللبناني، وتقول المعلومات إنه سيكونُ يوم 27 الشهر الجاري.

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ويأتي هذا المؤتمر وسط المساعي الفرنسية لتعزيز قدرات الجيش ودعمه بأبراج مراقبة وإجراء تدريبات لعناصره لاسيما في جنوب لبنان، حيث تسعى فرنسا لوقف التوتر القائم هناك بين "حزب الله" وإسرائيل منذ 8 تشرين الأول الماضي.كذلك، من المرتقب أيضاً أن يعقد في روما مؤتمر آخر لدعم الجيش، مطلع الشهر المقبل.