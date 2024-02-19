Advertisement

لبنان

بوحبيب عاد الى بيروت

Lebanon 24
19-02-2024 | 03:55
A-
A+
Doc-P-1165979-638439372789581474.jpg
Doc-P-1165979-638439372789581474.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب الى بيروت، بعد مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن ضمن الوفد الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
 
وكان الوزير بوحبيب قد إجتمع بنظيره الكويتي عبدالله علي اليحيا، والتقى وزير الخارجية والدفاع الايرلندي مايكل مارتن، ووزيرة خارجية هولندا هانكيه سلوت، ورئيسة إيرلندا السابقة ماري روبنسون، ووزير الدولة في وزارة الخارجية الالمانية توبايس ليندنر، ورئيس المجموعة الدولية للأزمات، والأمين العام لمنظمة العفو الدولية، بالإضافة الى مشاركته في طاولة حوار مستديرة بإشراف مجلة فورن بوليسي، وإجرائه مقابلة مع شبكة CNBC.
Advertisement
كذلك حضر الوزير بوحبيب اللقاء الذي أجراه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني، والاجتماعات الثنائية لرئيس الحكومة اللبنانية مع كل من وزراء خارجية كندا، وإيرلندا، والفاتيكان، والاتحاد الاوروبي وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ الاميركي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:37 | 2024-02-19
07:25 | 2024-02-19
07:00 | 2024-02-19
06:18 | 2024-02-19
05:47 | 2024-02-19
05:41 | 2024-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24