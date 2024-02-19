بوحبيب عاد الى بيروت

عاد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب الى بيروت، بعد مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن ضمن الوفد الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

وكان الوزير بوحبيب قد إجتمع بنظيره الكويتي عبدالله علي اليحيا، والتقى وزير الخارجية والدفاع الايرلندي مايكل مارتن، ووزيرة خارجية هولندا هانكيه سلوت، ورئيسة إيرلندا السابقة ماري روبنسون، ووزير الدولة في وزارة الخارجية الالمانية توبايس ليندنر، ورئيس المجموعة الدولية للأزمات، والأمين العام لمنظمة العفو الدولية، بالإضافة الى مشاركته في طاولة حوار مستديرة بإشراف مجلة فورن بوليسي، وإجرائه مقابلة مع شبكة CNBC.

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كذلك حضر الوزير بوحبيب اللقاء الذي أجراه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني، والاجتماعات الثنائية لرئيس الحكومة اللبنانية مع كل من وزراء خارجية كندا، وإيرلندا، والفاتيكان، والاتحاد الاوروبي وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ الاميركي.