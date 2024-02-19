كيف يبدو مشهد الاضراب في صيدا؟

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عاود موظفو أمانة السجل العقاري والمساحة في محافظة لبنان الجنوبي صباح اليوم الى مزاولة مهامهم في مكاتبهم كالمعتاد استجابة لقرار وزارة المالية التابعين لها ، بفك إضرابهم بعد مضي 21 يوما، وفتح أبواب اداراتهم امام معاملات المواطنين ، نتيجة قطع وعود بتلبية مطالبهم ومنحهم حوافز مالية بواسطة سلفة خزينة كانت قد أقرت سابقاًوفيما نشطت حركة المواطنين بين أروقة الدوائر الانفة الذكر ، يستمر إضراب رؤساء وموظفي دوائر الاقتصاد ، الصناعة ، الاشغال ، الصحة ، البيئة ، التنظيم المدني ، والنفوس التي فتحت استثنائيا أبوابها لإعادة معاملات للمخاتير افساحاً في المجال أمامهم لانهائها على أساس رسوم الموازنة الجديدة ، وتعاونية الموظفين ومعها إدارة العمل الذين يسييرا المعاملات الطارئة دون سواها ، كذلك مكاتب محافظة الجنوب تلتزم الإضراب ، أما إدارة المالية فتنتظر آلية النظام الجديد الذي سيعتمد تبعاً لرسوما لموازنة الجديدةوأكد المضربون أننا " بانتظار ما ستؤول إليه وعود الحكومة خلال هذا الأسبوع لجهة تعميم الحوافز التي لحقت زملائهم في إدارات المالية على كل موظفي القطاع العام ليبنى على الشيء مقتضاه ."