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لبنان

كيف يبدو مشهد الاضراب في صيدا؟

Lebanon 24
19-02-2024 | 03:38
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عاود موظفو أمانة السجل العقاري والمساحة  في محافظة لبنان الجنوبي صباح اليوم  الى مزاولة مهامهم في مكاتبهم كالمعتاد استجابة لقرار وزارة المالية التابعين لها  ، بفك إضرابهم بعد مضي 21  يوما،   وفتح أبواب اداراتهم امام معاملات المواطنين ، نتيجة قطع وعود بتلبية مطالبهم  ومنحهم حوافز مالية بواسطة سلفة  خزينة كانت قد أقرت سابقاً
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وفيما نشطت حركة المواطنين بين أروقة  الدوائر الانفة الذكر ، يستمر إضراب  رؤساء وموظفي  دوائر الاقتصاد ، الصناعة ، الاشغال ، الصحة ، البيئة ، التنظيم المدني ،  والنفوس التي فتحت استثنائيا أبوابها لإعادة معاملات للمخاتير افساحاً في المجال أمامهم  لانهائها  على أساس رسوم  الموازنة الجديدة ، وتعاونية الموظفين  ومعها إدارة العمل الذين يسييرا المعاملات الطارئة  دون سواها ، كذلك مكاتب محافظة الجنوب تلتزم الإضراب ، أما إدارة المالية فتنتظر آلية النظام الجديد الذي سيعتمد   تبعاً لرسوما لموازنة الجديدة  

وأكد المضربون أننا " بانتظار ما ستؤول إليه وعود الحكومة خلال هذا الأسبوع  لجهة تعميم الحوافز التي لحقت زملائهم في إدارات المالية  على كل موظفي القطاع العام ليبنى على الشيء مقتضاه ."
 
 
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