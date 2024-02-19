أمطار خفيفة وضباب... متى ينحسر المنخفض الجوي؟

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وجاء في النشرة الاتي: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة نهارا وفي الفترة المسائية في المناطق الجنوبية والشمالية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر.

-الحال العامة: ينحسر تدريجيا تأثير المنخفض الجوي اعتبارا من بعد ظهر اليوم الأثنين حيث يتجه جنوب شرق تركيا، ويبقى الطقس متقلبا بشكل محدود حتى صباح يوم الأربعاء حيث يتحول الى مستقر مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ومن المتوقع ان تتخطى معدلاتها الموسمية نهاية الأسبوع.

نحذر من سلوك الطرق الجبلية فوق الـ1700 متر بسبب تراكم الثلوج.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:



الإثنين: غائم مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية ، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا فترة قبل الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، تخف حدة الأمطار تدريجيا ويتحول الطقس الى غائم جزئيا بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة نهارا وفي الفترة المسائية في المناطق الجنوبية والشمالية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر.

الأربعاء: غائم جزئيا وضباب محلي على المرتفعات وتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية، ترتفع درجات الحرارة خلال النهار ويستقر الطقس تدريجيا ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم، نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1800 متر ليلا.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية بخاصة جنوب البلاد وفي الداخل.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 18 درجة، فوق الجبال من 5 الى 10 درجات، في الداخل من 6 الى 13 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ،غربية الى شمالية غربية ليلا، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و50 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل وسيء على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف وخلال فترة غزارة الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.



-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 19 درجة.



-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6:19.



-ساعة غروب الشمس: 17:25.