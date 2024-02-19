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لبنان

السنيورة الى القاهرة

Lebanon 24
19-02-2024 | 04:36
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غادر الرئيس فؤاد السنيورة بيروت، متوجها الى القاهرة للمشاركة في المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل من اجل التنمية. والذي تقيمة مؤسسة عبد العزيز البابطين الثقافية، وستكون للرئيس السنيورة في المؤتمر كلمة عن الاوضاع الراهنة.
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كما سيلتقي لمناسة زيارته القاهرة عددا من المسؤولين المصريين.
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