عمليات دهم للجيش.. هذا ما يجري في بريتال

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تنفذ قوة من الجيش مداهمات لمنازل مشتبه فيهم في بلدة بريتال على اثر جريمة القتل الثأرية التي حصلت امس الأحد في بلدة بدنايل والتي أدت الى مقتل علي سعدون سليمان داخل محطة المحروقات التي يملكها ولم تتمكن القوة من توقيف احد، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وفي محلة عين بورضاي في مدينة بعلبك، فرض الجيش طوقا امنيا كبيرا بالقرب من مركز التأخي الطبي لجلب المطلوب المدعو ح.ج الذي اوقفه الجيش منذ فترة بعد تبادل لاطلاق النار وتم توقيفه مصابا بطلق ناري ولا زال يعاني من اصابته حيث نقل الى مستشفى بعلبك الحكومي ومن ثم الى مركز التأخي الطبي.