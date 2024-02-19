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لبنان

حمية الى جنيف

Lebanon 24
19-02-2024 | 05:02
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 غادر وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية صباح اليوم إلى سويسرا ، وذلك تلبية لدعوة من الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأوروبا ، للمشاركة في الدورة ٨٦ للجنة النقل الداخلي في اللجنة الاقتصادية لأوروبا التي ستعقد في جنيف، على أن يشارك في جلسة العمل الاستراتيجية للنقل الداخلي المخصصة لمندوبي الحكومات ، هذا إضافة إلى عقد اجتماعات جانبية مع العديد من الوزراء المشاركين في هذه الدورة.
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