حمية الى جنيف

غادر وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية صباح اليوم إلى سويسرا ، وذلك تلبية لدعوة من الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأوروبا ، للمشاركة في الدورة ٨٦ للجنة النقل الداخلي في اللجنة الاقتصادية لأوروبا التي ستعقد في جنيف، على أن يشارك في جلسة العمل الاستراتيجية للنقل الداخلي المخصصة لمندوبي الحكومات ، هذا إضافة إلى عقد اجتماعات جانبية مع العديد من الوزراء المشاركين في هذه الدورة.

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