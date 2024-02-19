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لبنان

صاعقة رعدية تضرب مئذنة مسجد في طرابلس.. هل من أضرار؟

Lebanon 24
19-02-2024 | 05:23
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افادت مندوبة "لبنان 24" بأن صاعقة رعدية ضربت صباح اليوم مئذنة مسجد الايمان في منطقة ابي سمراء - طرابلس.

وبحسب المعلومات، تسببت الصاعقة الرعدية بإنقطاع الانترنت عن المدرسة المجاورة للمسجد.

فيما اقتصرت الاضرار على الماديات.
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