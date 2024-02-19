صاعقة رعدية تضرب مئذنة مسجد في طرابلس.. هل من أضرار؟



افادت مندوبة "لبنان 24" بأن صاعقة رعدية ضربت صباح اليوم مئذنة مسجد الايمان في منطقة ابي سمراء - طرابلس.



وبحسب المعلومات، تسببت الصاعقة الرعدية بإنقطاع الانترنت عن المدرسة المجاورة للمسجد.



فيما اقتصرت الاضرار على الماديات.

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