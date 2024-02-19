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لبنان

في القبة.. أطلقوا النار عليه وسلبوه مبلغاً مالياً!

Lebanon 24
19-02-2024 | 05:26
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أطلق مجهولون النار بإتجاه المدعو "د.ل" وأصابوه في قدميه، في محلة مشروع مطر - القبة.

وبحسب مندوبة "لبنان 24"، سلب المجهولون مبلغاً مالياً من الرجل وفروا الى جهة مجهولة.

وتم نقل الجريح بواسطة الصليب الاحمر اللبناني الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج.
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القبة

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