في القبة.. أطلقوا النار عليه وسلبوه مبلغاً مالياً!



أطلق مجهولون النار بإتجاه المدعو "د.ل" وأصابوه في قدميه، في محلة مشروع مطر - القبة.



وبحسب مندوبة "لبنان 24"، سلب المجهولون مبلغاً مالياً من الرجل وفروا الى جهة مجهولة.



وتم نقل الجريح بواسطة الصليب الاحمر اللبناني الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج.

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