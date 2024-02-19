بعد حادث عاليه.. "يازا": لإجراء إحصاء للأماكن الخطرة التي تفتقد الحواجز الجانبية

بعد تكرار سقوط مركبات على أطراف الطرق والمنحدرات وجوانبها نتيجة عدم تركيب حواجز دفاعية أو سرقتها، أشارت جمعية "yasa" للسلامة المرورية إلى أنه "منذ يومين، بسبب عدم وجود حاجز دفاعي على جنب الطريق في منطقة عاليه تسبب سقوط "فان" نتيجة اصطدام مركبة به الى المنحدر، بإصابة سائقه بجروح مختلفة فأنقذته العناية الإلهية من موت محتم".

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وأضافت في بيان لها: "ورغم تحذير yasa من انتشار هذه الظاهرة القاتلة على جوانب الطرق الرئيسية والفرعية سواء أكانت ناتجة عن إهمال السلطات المختصة بعدم تركيب حواجز جانبية تقي سقوط السيارات في الاودية والمنحدرات أم بفعل سرقتها، جاء حادث عاليه الأخير ليؤكد ضرورة إجراء إحصاء للأماكن الخطرة التي تفتقد لمثل هذه الحواجز الجانبية أكانت إسمنتية أم حديدية قد تنقذ مستقبلاً العشرات ان لم يكن المئات من المواطنين لكي لا تكرّ هذه السبحة ويزهق الإهمال مزيداً من الأرواح".





ختم البيان: "صحيح أن لبنان يرزح تحت أزمة مالية - اقتصادية خانقة لكن يقتضي اعطاء هذا الاهمال الاولوية لأن الواقع يشهد خطفاً للعديد من الارواح شهرياً. وكما ان قطرة دم قد تنقذ مريضاً احياناً، فإن حاجزاً جانبياً لطريق قد ينقذ حياة مواطن أو أكثر".