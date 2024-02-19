مجلس القضاء الأعلى ينعى القاضي البر فهيم سماحة

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نعى مجلس القضاء الأعلى، القاضي البر فهيم سماحة، قاضٍ في منصب الشرف لدى محكمة التمييز.وأفاد بيان المجلس بأن "عُيّن الفقيد في السلك القضائي في العام 1953 وشغِلَ خلال مسيرته القضائية، التي دامت نيّفاً وثلاثاً وثلاثين عاماً، مراكز ومهام قضائية عدّة، بينها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانتداب، نائب عام بالانتداب لمحكمة استئناف البقاع، قاضي تحقيق أول في زحلة، مستشار لدى محكمة التمييز، ليختم مسيرته محامياً عاماً لدى النيابة العامة التمييزية منذ العام 1980 وحتى تقاعده في منصب الشرف في العام 1987".وأضاف: "إنّ مجلس القضاء الأعلى، اذ يستذكر ما كان للراحل من مناقبيةٍ قضائية ووافر علمٍ، يتقدَّمُ بالتعازي الحارّة من عائلة الفقيد الكريمة، ومن قضاة لبنان عموماً وقضاة محكمة التمييز خصوصاً، راجياً للراحِل الراحةَ الأبديّةَ، ولهم الصبرَ والعزاء".