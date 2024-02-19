Advertisement

لبنان

محضر ضبط بحق مستودع للمواد الغذائية.. بضاعته منتهية الصلاحية!

Lebanon 24
19-02-2024 | 07:25
A-
A+
Doc-P-1166058-638439506784581709.jpg
Doc-P-1166058-638439506784581709.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دهم مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب، مستودعا للمواد الغذائية في بلدة صديقين قضاء صور باشراف رئيسة المصلحة ميساء حدرج، ومؤازرة جهاز امن الدولة مكتب صور، حيث تم ضبط كمية من الزيوت والجلاب والصلصة والحبوب والبهارات منتهية الصلاحية ،وسطر بنتيجته محضر ضبط بالمخالفة، وتم تلف البضاعة المضبوطة تنفيذا لاشارة النيابة العامة في الجنوب بشخص القاضي رهيف رمضان.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:11 | 2024-02-19
09:45 | 2024-02-19
09:35 | 2024-02-19
09:26 | 2024-02-19
09:24 | 2024-02-19
09:02 | 2024-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24