محضر ضبط بحق مستودع للمواد الغذائية.. بضاعته منتهية الصلاحية!

دهم مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب، مستودعا للمواد الغذائية في بلدة صديقين قضاء صور باشراف رئيسة المصلحة ميساء حدرج، ومؤازرة جهاز امن الدولة مكتب صور، حيث تم ضبط كمية من الزيوت والجلاب والصلصة والحبوب والبهارات منتهية الصلاحية ،وسطر بنتيجته محضر ضبط بالمخالفة، وتم تلف البضاعة المضبوطة تنفيذا لاشارة النيابة العامة في الجنوب بشخص القاضي رهيف رمضان.

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