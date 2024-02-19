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لبنان

9 نواب دعوا زملاءهم الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية

Lebanon 24
19-02-2024 | 08:22
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صدر عن النواب: أسامة سعد، بولا يعقوبيان، عبدالرحمن البزري، نجاة عون، إبراهيم منيمنة، شربل مسعد، فراس حمدان، الياس جرادي وملحم خلف، بيان ذيل بتواقيعهم، دعوا فيه النواب الى تحمل مسؤولياتهم والامتثال الى أحكام الدستور وانتخاب رئيس في دورات متتالية واطلاق عملية الانقاذ.
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وجاء في البيان:
"نحن نواب الأمة،الموقعين على هذ ا البيان، حضرنا ظهر اليو م الإثنين في 19- 2- 2024، الى قاعة المجلس النيابي، لنعلن الآتي: 
أولا- إننا نعي تماما أن لبنان أضحى في حالة حرب وفوضى وأن الأوضاع تفاقمت بشكل دراماتيكي في الأيام القليلة الماضية ومرشحة الى الإنزلاق الى الأسوأ في أي لحظة، في ظل انهيار متماد للوضع الإقتصادي والإجتماعي والإنساني، وفي ظل غياب لرأس الدولة اللبنانية المهددة بالسقوط ومعها الوطن.
 
ثانيا - علاوة على الموجب الدستوري الذي يرتب علينا الاجتماع فورا وبحكم القانون لانتخاب رئيس للجمهورية، إن الأحداث المتدحرجة تزيد من مسؤوليتنا لإنتخاب رئيس إنقاذي قدير على مواكبة شؤون الدولة والناس تصديا لكل تلك المخاطر، اليوم، اليوم، وليس غدا.
   
ثالثا - إننا ندعو سائر زملائنا السادة النواب الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية والدستورية أمام التاريخ والناس، والى الامتثال الى أحكام الدستور، والانضمام إلينا والحضور الى قاعة المجلس النيابي بشكل مكثَّف ومتواصل لإنتخاب الرئيس بدورات متتالية ومهما تعددت تلك الدورات لهذه الغاية. 
 
الناس تنتظرنا، وتنتظر منا أن ننتخب رئيسا إنقاذيا لاطلاق عملية الإنقاذ، وتريد أن نكون على قدر المسؤوليات الجسام التي نتحملها، وعلى قدر الأمانة التي نحملها!
لن يرحمنا التاريخ!". 
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