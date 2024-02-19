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لبنان

حادث سير على طريق مجدليا- القبة.. إليكم عدد الإصابات (صور)

Lebanon 24
19-02-2024 | 08:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن سيارة رباعية الدفع انحرفت عن مسارها على طريق مجدليا- القبة مما ادى الى اصطدامها بالفاصل الاسمنتي وسط الطريق واستقرارها على متنه.

ونتج عن الحادث سقوط 5 اصابات عمل جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعاف ونقل 3 اصابات الى مستشفى النيني في طرابلس للعلاج، فيما تولى الصليب الاحمر على نقل اصابتين الى المستشفى نفسه.
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فيما عرف ان جميع الاصابات وصفت بالمستقرة واقتصرت على الرضوض.
 
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