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لبنان

تسبّب بأضرارٍ صحيّة كبيرة للمرضى.. مهرّب أدوية في قبضة "الأمن"

Lebanon 24
19-02-2024 | 08:26
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أفادت مديرية أمن الدولة في بيان بأن "مديريّة النبطيّة الإقليميّة بدأت برصد (أ. ر.) وهو  يهرّب الدواء من لبنان وإليه، وقبل توقيفه بفترة غادر المنطقة إلى مكان مجهول، متابعاً نشاطه في تهريب الدواء وتزويره، وكان يعمل مع مساعدين له على تعبئة دواءٍ وهميّ في علب لأدوية تختص بالأمراض المزمنة والغالية الثمن في لبنان، ويبيعها للمواطنين بأسعارٍ خياليّة، وقد تسبّبت عمليّات البيع هذه بأضرارٍ صحّيّة كبيرة للمرضى الذين تناولوها".
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واشار البيان الى أن "أمن الدولة  - شعبة الخدمة والمعلومات رصدته، في عاليه منذ مدّة، وهو يحاول تسويق أدويته هذه، وبعد أخذ إشارة المدّعي العامّ الماليّ القاضي علي ابراهيم، تمّ توقيفه، وعُثر في سيّارته على أدوية مهرّبة ومزوّرة، ومبلغٍ من الدولارات المزوّرة أيضاً، وأُودِع مع المضبوطات الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه".  
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