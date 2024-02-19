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لبنان

كلاس بحث مع السفير الفرنسي في تطوير المناهج ودعم المواهب

Lebanon 24
19-02-2024 | 08:45
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استقبل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس في مكتبه سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو.
استهل اللقاء بدردشة تعارفية، ثم جرى البحث في تطوير المناهج الأكاديمية في لبنان وصولا الى انتاج دكتوراه تخصصية في مجال الرياضة في مختلف الجامعات اللبنانية، إنطلاقا من التعاون القائم حاليا مع ثلاثة منها، وهي مسألة قيد المتابعة أيضا مع وزير التربية والتعليم العالي.
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وعرض السفير الفرنسي للبرنامج الذي يهتم بدعم وتحفيز المواهب، خاصة في الألعاب الرياضية الفردية، من خلال انتقاء بعض المواهب ورعايتها، واعدا بالاهتمام بالرياضيين اللبنانيين.
 
وعرض الوزير كلاس وضع المنشآت الرياضية في لبنان شارحا مدى السوء الذي وصلت اليه بفعل غياب التأهيل الدوري والصيانة. ووعد السفير الفرنسي بدراسة الوضع وسبل المساهمة، كما تم البحث في إحياء البروتوكول الذي كان قائما لسنوات طويلة بين البلدين.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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