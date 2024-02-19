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لبنان

كتب قصيدته الأخيرة أمس ورحل... الشاعر والصحافي رمزي عزام في ذمّة الله

Lebanon 24
19-02-2024 | 08:57
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توفي فجر اليوم الشاعر والصحافي اللبناني رمزي عزام إثر نوبة قلبية تعرّض لها خلال تواجده في الرياض. 

وكان عزام قد كتب قبل وفاته بساعات قليلة قصيدته الاخيرة على صفحاته على السوشال ميديا قائلاً "ياريت عـندي بـيــت ما يغـيـب مـنــّـو حـدا / صور كل يللي بحـبـن فـيـه / يـغـفـو عا نـومـي/ ومن صـحـوتـي يـفـيـقــو/ وكـل ما حـدا عـِمـي من شـتـي غـيـمـي/ وضـيـّـع طـريـقــو بـيـتــي/ جـفـن عـيـنـو بـاب بـيـفـتـَح يلاقـي".
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وانضمّ عزام إلى قناة "العربية - الحدث" منذ إنطلاقتها، وانتقل حديثاً مع فريق عمل القناة إلى الرياض بعد سنوات من العمل في الامارات العربية المتحدة. 

كما كان عزام قد طرح ديواني شعر: الاول "حلم" عام 2010، أما الديوان الثاني فحمل إسم "ركوة حبر" الصادر عن دار "المؤلف للنشر والطباعة والتوزيع" عام 2018، وتضمّن أكثر من 50 قصيدة ناجى فيها الحنين إلى الوطن والحب والأم.

أسرة موقع "لبنان 24" تتقدّم بأحر التعازي من عائلة الراحل ومن قناة "العربية- الحدث"، راجية الله ان يسكنه الاخدار السماوية.

لبنان

تعازي ووفيات

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