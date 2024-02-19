كانت برفقته امرأة.. من أوقفت "الأمن" بكمين محكم في الشياح؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

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"في إطار العمل المستمر الذي يقوم به مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات، وتفكيك شبكاتهم الجرمية وتوقيفهم، وبعد رصدٍ ومراقبة دامت لفترة زمنيّة غير قصيرة، توافرت معلومات لدى المكتب المذكور حول قيام أحد التّجّار بنقل المخدّرات، وبكميّات كبيرة من البقاع إلى محافظة جبل لبنان، بغية توزيعها على المروجين، الذين بدورهم يقومون بترويجها.على أثر ذلك، وبنتيجة الجهد الاستعلامي، تم تحديد هويّة التّاجر المشتبه به، وتبيّن أنه يُدعى: -ع. ز. (مواليد عام 1985، لبناني)وهو من أصحاب السّوابق في جرائم المخدّرات، ومطلوب للقضاء بجرم نقل أسلحة.بتاريخ 9-2-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت قوّة من المجموعة الخاصّة ودوريّة من مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، كمينًا محكمًا في محلّة الشيّاح، حيث تمكّنت من توقيفه مع المدعوّة:-خ. ر (من مواليد عام 1971، لبنانية)وبتفتيش السّيّارة التي كانا على متنها، تمّ العثور على كميةٍ كبيرةٍ من المخدّرات، مقسّمة على الشّكل التّالي:-/1514/ غرام من مادّة الكوكايين، موضّبة في داخل /153/ طبّة وعلبتين بلاستكيتين.-/419/ غ. من "باز الكوكايين"، موزّعة على /80/ طبّة بلاستيكية و /6/ مظاريف ألومنيوم.-/1105/ غ. من مادّة حشيشة الكيف.-/315/ غ. من مادّة الماريجوانا موزّعة على /12/ كيسًا.-/88/ غ. من مادّة "كريستال مِث"-/60/ حبّة مخدّرة "xtc"-مبلغ ماليالتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".