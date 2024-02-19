مجهولون يسرقون كنيسة في طرابلس!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بتعرض كنيسة مار مخايل في منطقة القبة بطرابلس للسرقة من قبل مجهولين.



وبحسب المعلومات، فمن بين السرقات التي طالت الكنيسة المذكورة هي احدى القطع الاثرية الموجودة في الداخل.



وفيما فرّ السارقون، تعمل القوى الامنية على فتح تحقيق بالحادثة وتحديد هوية الفاعلين تمهيداً لتوقيفهم.

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