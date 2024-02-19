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لبنان

الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان بين وزير الزراعة وتمارا الزين

Lebanon 24
19-02-2024 | 09:26
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استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن في مكتبه، الامينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتورة تمارا الزين مع فريق عملها، في حضور مدير الثروة النباتية في الوزارة المهندس محمد ابو زيد مع فريق عمل المديرية المهندسة منى سبليني والمهندسة فاطمة بيضون ومستشار وزير الزراعة الدكتور سالم درويش. 
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وخلال اللقاء، تم البحث في وضع آلية لمواكبة الاعتداءات الاسرائيلي على جنوب لبنان بالقنابل الفوسفورية، وعلى وجه الخصوص الاراضي الزراعية والثروة الحرجية.
 
 
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الزراعة و CNRS ، للتحضير لاطلاق حملة وطنية لاخذ عينات من التربة في مختلف مناطق الجنوب التي تتعرض للاعتداءات الاسرائيلية، من أجل فحصها لتقييم مدى الضرر الناتج عن الفوسفور الابيض المحرم دوليا او غيرها من المواد التي يستخدمها العدو الاسرائيلي على الاراضي اللبنانية.
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