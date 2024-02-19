13
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
15
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان بين وزير الزراعة وتمارا الزين
Lebanon 24
19-02-2024
|
09:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن في مكتبه، الامينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتورة تمارا الزين مع فريق عملها، في حضور مدير الثروة النباتية في الوزارة المهندس محمد ابو زيد مع فريق عمل المديرية المهندسة منى سبليني والمهندسة فاطمة بيضون ومستشار وزير الزراعة الدكتور سالم درويش.
Advertisement
وخلال اللقاء، تم البحث في وضع آلية لمواكبة الاعتداءات الاسرائيلي على جنوب لبنان بالقنابل الفوسفورية، وعلى وجه الخصوص الاراضي الزراعية والثروة الحرجية.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الزراعة و CNRS ، للتحضير لاطلاق حملة وطنية لاخذ عينات من التربة في مختلف مناطق الجنوب التي تتعرض للاعتداءات الاسرائيلية، من أجل فحصها لتقييم مدى الضرر الناتج عن الفوسفور الابيض المحرم دوليا او غيرها من المواد التي يستخدمها العدو الاسرائيلي على الاراضي اللبنانية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مبلغ خيالي.. هذا ما ستتقاضاه نانسي عجرم عن فيلمها وفنانة شهيرة تُحاربها!
Lebanon 24
مبلغ خيالي.. هذا ما ستتقاضاه نانسي عجرم عن فيلمها وفنانة شهيرة تُحاربها!
01:14 | 2024-02-19
19/02/2024 01:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس بداية الأسبوع سيتحوّل.. هذا ما سيحصل قبل الظهر!
Lebanon 24
طقس بداية الأسبوع سيتحوّل.. هذا ما سيحصل قبل الظهر!
15:38 | 2024-02-18
18/02/2024 03:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مشوار فني حافل.. فنان شهير في ذمة الله
Lebanon 24
بعد مشوار فني حافل.. فنان شهير في ذمة الله
07:42 | 2024-02-19
19/02/2024 07:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة حقيقية جراء انهيار ثلجي.. طُمرت المنازل وقتلى وعدد كبير من الجرحى (فيديو)
Lebanon 24
كارثة حقيقية جراء انهيار ثلجي.. طُمرت المنازل وقتلى وعدد كبير من الجرحى (فيديو)
05:58 | 2024-02-19
19/02/2024 05:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث أمني عند الحدود بعد قصف الغازية.. إليكم ما حصل!
Lebanon 24
حدث أمني عند الحدود بعد قصف الغازية.. إليكم ما حصل!
11:48 | 2024-02-19
19/02/2024 11:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:41 | 2024-02-19
ماذا قال أحد النواب عن "إعتداء الغازية"؟
12:24 | 2024-02-19
بعد "ضربة الغازية".. هذه آخر مستجدات وضع الجنوب
12:00 | 2024-02-19
"إسرائيل ستدخل لبنان" في حالة واحدة.. تقرير يكشفها
11:48 | 2024-02-19
حدث أمني عند الحدود بعد قصف الغازية.. إليكم ما حصل!
11:37 | 2024-02-19
فيديو جديد يوثق ضربة الغازية.. شاهدوا لحظة القصف العنيف
11:08 | 2024-02-19
بلاغ مهم من قوى الأمن بشأن قيمة غرامات السّير
فيديو
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
04:00 | 2024-02-17
19/02/2024 19:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
19/02/2024 19:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
19/02/2024 19:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24