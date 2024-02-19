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لبنان

"رغم الظروف".. جعجع: لاجراء الانتخابات البلدية بموعدها

Lebanon 24
19-02-2024 | 09:35
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أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى أنه "في آخر شهر أيار تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وندرك تمام الإدراك أن مناطق واسعة من جنوب لبنان تشهد أعمالا عسكرية تحول دون إتمام الإنتخابات فيها، ولكن في الوقت عينه، لا نستطيع ترك البلد في حالة شلل تام على هذا المستوى من السلطات المهمة ودورها المحوري حيال الناس".
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وفي بيان له، أضاف جعجع: "من هذا المنطلق، وبما أن قانون الإنتخابات البلدية والاختيارية يقتضي دعوة الهيئات الناخبة أقله، قبل 90 يوما من موعد هذا الإستحقاق، ما يتطلب من وزير الداخلية إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 26 من الشهر الحالي. أما التذرع بالوضع العسكري في الجنوب لإكمال شلل البلد فهذا ليس مقبولا على الإطلاق".

وتابع: "نستطيع التفكير بتأجيل الإنتخابات في البلدات التي تشهد عمليات عسكرية كونها تعيش ظرفا قاهرا، ولكن هذا لا يعني ترك البلد مرة من جديد من دون إنتخابات بلدية".

وختم: "إن الكثير من البلديات أصبحت منحلة، والغالبية الأخرى أصابها الشلل والملل جراء التمديد، من هنا ضرورة حصول الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المحدد بعيدا من أي تمديد جديد، رغم الظروف العسكرية المؤسفة التي تعيشها بعض مناطق الجنوب".
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