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لبنان

الطائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف محيط بلدة الغازية.. صور وفيديوهات توثّق همجية العدو

Lebanon 24
19-02-2024 | 10:11
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في سابقة خطيرة استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية محيط بلدة الغازية جنوبي صيدا.

وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطيران الإسرائيلي شنّ غارتين على محيط منطقة الغازية في صيدا. 
 
وأشارت المعلومات إلى أن الغارة الإسرائيلية الأولى استهدفت مستودعاً تابعاً لمعمل لصناعة المولدات يحتوي على خزانات مازوت، فيما استهدفت الغارة الثانية مستودعاً آخر لمعمل لتصنيع الحديد، بصاروخين.
ولا تزال النيران مشتعلة في أحد المستودعين المستهدفين في المنطقة الصناعية في الغازية بسبب اشتعال براميل المازوت المخزنة فيه. 
 
ولفتت "مندوبة لبنان 24" إلى أن صيدا وضواحيها وإقليم الخروب كانت قد شهدت منذ ساعات الصباح تحليقاً للطيران الإسرائيلي على علو منخفض جدا ً.

من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش استهدف بنية تحتية لحزب الله في هجوم الغازية قرب صيدا.
 
 
 
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