بلاغ مهم من قوى الأمن بشأن قيمة غرامات السّير

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صـدر عـن المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:"تنفيذًا للمادة الـ 42 من قانون الموازنة العامّة للعام 2024، التي قضت بمضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير 10 أضعاف، على ألّا تقلّ قيمة الغرامة عن 250،000ل.ل.، إنّ قوى الأمن الداخلي ستبدأ بتنفيذ ما ورد في المادة المذكورة أعلاه".وختم البلاغ: "لذلك، يرجى من السائقين التقيّد بأحكام قانون السير حفاظًا على حياتهم وسلامة الآخرين".