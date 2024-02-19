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لبنان

فيديو جديد يوثق ضربة الغازية.. شاهدوا لحظة القصف العنيف

Lebanon 24
19-02-2024 | 11:37
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة قصف العدو الإسرائيلي لمنطقة الغازية قرب صيدا، اليوم الإثنين.
 
وأظهر الفيديو لحظة وقوع غارتين، الأول بمحاذاة الأوتوستراد الساحلي الذي يربط الغازية بصيدا، بينما الضربة الثانية جاءت في محيط منطقة الزهراني.
 
وحتى الآن، فإن القصف أسفر عن إصابة 13 شخصاً غالبيتهم من النازحين السوريين، فيما تقول المعلومات إن الأماكن المستهدفة هي مستودعات صناعية.
 
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن، مساء، إنه تم إستهداف مستودعات لـ"حزب الله" قرب صيدا.
 
ولفت أدرعي إلى أن القصف "جاء رداً على انفجار قطعة جوية معادية تم العثور على حطامها قرب منطقة طبريا بعد ظهر اليوم"، وأضاف: "سنواصل العمل بقوة رداً على اعتداءات حزب الله". 
 
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