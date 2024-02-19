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لبنان

حدث أمني عند الحدود بعد قصف الغازية.. إليكم ما حصل!

Lebanon 24
19-02-2024 | 11:48
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أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، مساء اليوم الإثنين، عن دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عديدة محاذية للبنان وذلك خشية تسلل طائرات من لبنان.
ولفتت التقارير إلى أن التحذيرات من الطائرات أطلقت في مستوطنات أفيفيم، برعام ودالتون وغيرها.
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ويتزامن هذا الأمر مع عدوان إسرائيلي طال منطقة الغازية القريبة من صيدا، حيث قصفت طائرات معادية معامل صناعية هناك.
وأسفرت الضربة حتى الآن عن سقوط عدد من الجرحى غالبيتهم من النازحين السوريين، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى الراعي ومركز لبيب الطبي في صيدا.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن، مساء، إنه تم إستهداف مستودعات لـ"حزب الله" قرب صيدا.
 
ولفت أدرعي إلى أن القصف "جاء رداً على انفجار قطعة جوية معادية تم العثور على حطامها قرب منطقة طبريا بعد ظهر اليوم"، وأضاف: "سنواصل العمل بقوة رداً على اعتداءات حزب الله". 
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