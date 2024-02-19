بعد "ضربة الغازية".. هذه آخر مستجدات وضع الجنوب

تصاعدت حدّة التوتر عند الحدود الجنوبية، اليوم الإثنين، إذ كثف العدو الإسرائيلي من هجماته ضد عدد من القرى والبلدات هناك.



Advertisement وقالت مصادر ميدانية إن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية على منزل في بلدة العديسة، فيما أفيد عن إنفجار صاروخٍ في أجواء بلدة عيترون. وقالت مصادر ميدانية إن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية على منزل في بلدة العديسة، فيما أفيد عن إنفجار صاروخٍ في أجواء بلدة عيترون.



بدوره، أفاد مراسل قناة "المنار" الزميل علي شعيب بأن العدو الإسرائيلي ألقى قذائف ضوئية في أجواء المنطقة الساحلية للأطراف الجنوبية لبلدة الناقورة.



وتتزامن تلك التطورات مع عدوانٍ نفذه الجيش الإسرائيلي في منطقة الغازية - جنوب لبنان، مساء اليوم الإثنين.



وفي التفاصيل، فإن طائرات إسرائيلية قصفت مستودعات صناعية في المحلة المذكورة، ما أدى إلى إصابة 13 شخصاً بجروح.



بدوره، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه تم إستهداف مستودعات لـ"حزب الله" قرب صيدا.



ولفت أدرعي إلى أن القصف "جاء رداً على انفجار قطعة جوية معادية تم العثور على حطامها قرب منطقة طبريا بعد ظهر اليوم"، وأضاف: "سنواصل العمل بقوة رداً على اعتداءات حزب الله".



تسلل طائرات



كذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، عن دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عديدة محاذية للبنان وذلك خشية تسلل طائرات من لبنان.