بيان عاجل من بلدية الغازية بعد قصف اليوم.. ماذا فيه؟

أعلنت بلدية الغازية في بيان، أنه "بعد العدوان الجوي الذي طاول البلدة اليوم، من المحتمل أن يجدد العدو اعتداءاته"، وأضافت: "لذلك نطلب ونرجو ونتمنى ونأمل من كل المواطنين عدم التوجه إلى مناطق الاستهداف خوفا من استهداف الموقع مرة اخرى، وافساح المجال للجهات المعنية (فرق الاسعاف والانقاذ) للقيام بعملها، وتفادياً لوقوع أي اصابات بالأرواح".

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