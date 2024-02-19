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لبنان

"الخارجية": على الدول الراغبة بإعادة الهدوء إلى الجنوب إدانة الاعتداءات الإسرائيلية

Lebanon 24
19-02-2024 | 12:12
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دعت وزارة الخارجية والمغتربين كافة الدول الراغبة بإعادة الاستقرار والهدوء الى الجنوب اللبناني، الى إدانة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة والمتمادية على لبنان، وآخرها ما حصل اليوم من إعتداء اسرائيلي في بلدة الغازية جنوب لبنان.
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وطالبت الوزارة المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لوقف محاولاتها الاستفزازية لتوسيع دائرة الحرب، وإستدراج لبنان الى حرب يسعى جاهداً "لمنع حصولها"، نظراً لتهديدها أمن واستقرار لبنان والمنطقة برمتها، ولن ينتج عنها سوى الويلات والخراب.
 
 
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