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لبنان

من "المجلس الشيعي".. بيانٌ توضيحي

Lebanon 24
19-02-2024 | 13:28
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أوضح المكتب الإعلامي في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان، أن "نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب تلقى دعوة شخصية من اللواء عباس ابراهيم لفطور صباحي في منزل اللواء ابراهيم في بيروت، ولبى سماحته الدعوة صباح اليوم التي  اقتصرت على الطرفين بعيدا من الإعلام".
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