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لبنان

جديد "غارة الغازية".. كم بلغ عدد الجرحى؟

Lebanon 24
19-02-2024 | 13:39
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن الغارتين اللتين استهدفتا منطقة الغازية، اليوم الإثنين، أسفرتا عن سقوط 14 جريحاً معظمهم من العمال السوريين.
 
إلى ذلك، علم "لبنان24" أنه جرى توزيع جرحى القصف بين مستشفى الراعي ومركز لبيب الطبي في صيدا.
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في غضون ذلك، تحدثت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن إصابة عنصرين من الدفاع المدني في "كشافة الرسالة الإسلامية" خلال المشاركة في إخماد النيران في المستودع المستهدف.
 
وكانت بلدية الغازية أعلنت في بيان، أنه "بعد العدوان الجوي الذي طاول البلدة اليوم، من المحتمل أن يجدد العدو اعتداءاته"، وأضافت: "لذلك نطلب ونرجو ونتمنى ونأمل من كل المواطنين عدم التوجه إلى مناطق الاستهداف خوفا من استهداف الموقع مرة اخرى، وافساح المجال للجهات المعنية (فرق الاسعاف والانقاذ) للقيام بعملها، وتفادياً لوقوع أي اصابات بالأرواح".



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