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لبنان

بيان جديد من وزارة التربية بشأن "مدارس الجنوب".. إقرأوا ما جاء فيه

Lebanon 24
19-02-2024 | 15:00
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ذكر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ، "باستمرار إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة، في المنطقة الحدودية الجنوبية" .

وأكد الحلبي "استمرار تكليف مديري المدارس المذكورة في محافظتي الجنوب والنبطية وفي قضاء صيدا، بتقدير الوضع في المنطقة المحيطة بمدارسهم، واتخاذ القرار بفتحها أم إقفالها يوماً بيوم، بالتنسيق مع المناطق التربوية ومع المديريات المعنية في الوزارة، لأن الأهم هو المحافظة على سلامة التلامذة والمعلمين والأهالي".
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