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لبنان

حدثان في طرابلس هذا المساء.. إشكال وإلقاء قنبلة

Lebanon 24
19-02-2024 | 15:37
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أقدم مجهولٌ على إلقاء قنبلة يدوية في حي الأمركان بمنطقة القبة - طرابلس، ما أدى إلى إنفجارها وحصول أضرار في الممتلكات والسيارات المركونة في المحلة المذكورة.
وبحسب مندوبة "لبنان24" في الشمال، فإن الأضرار اقتصرت على الماديات ولم تُسجل أي إصابات في الأرواح.
وإثر الحادثة، حضرت قوة من الجيش إلى المكان وفرضت طوقاً أمنياً فيه لإجراء التحقيقات. 
وفي منطقة أبي سمراء - طرابلس، وقع إشكال مساء بالقرب من مدرسة النور الرسمية للبنات، تطوّر إلى عراك وتضارب، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
وعلى الفور، جرى تطويق الإشكال من قبل مواطنين في المنطقة من دون تسجيل أي إصابات. 
 
 
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