نصيحة عاجلة من جنبلاط.. هذا ما كشفه عن "الحرب"

كتب الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "إكس" قائلاً: "بعد الاعتداءات المتكررة على لبنان من قبل اسرائيل يبدو اننا دخلنا في حرب مفتوحة طويلة قد تستغرق أشهر أو اكثر. لذا انصح كمراقب بضرورة حصر النزاع إذا أمكن في حل المشاكل العالقة الحدودية والتقيد بالقرار 1701 واتفاق الهدنة تفاديا من اي انزلاق إلى المجهول".

Advertisement