مفاجآت عن "أنفاق "حزب الله".. هكذا تحدث عنها تقريرٌ فرنسيّ

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ذكرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية أن "حزب الله" حفر مئات الكيلومترات من الأنفاق الصخرية بعمق حوالي 40 إلى 80 مترا على مدى أكثر من 30 عاماً.وأفادت الصحيفة، اليوم، بأن "حزب الله" حفر أنفاقه الصخرية بمساعدة التكنولوجيا الكورية الشمالية.كما لفتت الى ان "هذه الأنفاق أكثر تطورا وخطورة من أنفاق غزة وقد يؤدي انفجار بعضها إلى حدوث زلزال".