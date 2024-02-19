Advertisement

لبنان

مفاجآت عن "أنفاق "حزب الله".. هكذا تحدث عنها تقريرٌ فرنسيّ

Lebanon 24
19-02-2024 | 16:47
A-
A+
Doc-P-1166201-638439837178881541.jpg
Doc-P-1166201-638439837178881541.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية أن "حزب الله" حفر مئات الكيلومترات من الأنفاق الصخرية بعمق حوالي 40 إلى 80 مترا على مدى أكثر من 30 عاماً.


وأفادت الصحيفة، اليوم، بأن "حزب الله" حفر أنفاقه الصخرية بمساعدة التكنولوجيا الكورية الشمالية.
Advertisement


كما لفتت الى ان "هذه الأنفاق أكثر تطورا وخطورة من أنفاق غزة وقد يؤدي انفجار بعضها إلى حدوث زلزال".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:04 | 2024-02-19
16:56 | 2024-02-19
16:26 | 2024-02-19
16:16 | 2024-02-19
16:08 | 2024-02-19
15:37 | 2024-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24