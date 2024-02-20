نفذ الطيران الحربي المعادي، صباح اليوم، غارة على الأطراف الجنوبية لبلدة ميس الجبل، وغارتين على بلدة حولا في قضاء مرجعيون،، دون وقوع اصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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الى ذلك، سقطت قذيفة على منطقة الوزاني قرب المنتزهات، ومشط العدو الاسرائيلي بالأسلحة الرشاشة من موقعه باتجاه الوزاني.

وشنّ الجيش الاسرائيلي غارة بين يارون وبنت جبيل وعلى أطراف مروحين، كما استهدف بلدة العديسة بالقصف المدفعي.

وأعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف عند الساعة 10:00 صباحًا ‏تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية، مشيرًا الى تحقيق اصابات ‏مباشرة.‏

وكثف الطيران الاستطلاعي المعادي طوال الليلة الماضية، وحتى صباح اليوم، من تحليقه فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، وسط استمرار إطلاق القذائف الحارقة والقنابل المضيئة ليلا، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

وكان الطيران الحربي المعادي أغار بعد السابعة من مساء أمس، على بلدات مروحين وعيتا الشعب وبيت ليف، فيما أدى القصف الى أضرار جسيمة في المنازل والمزروعات والبنى التحتية، وبخاصة شبكتي الكهرباء والمياه.

من جهة أخرى، لوحظ تزايد نزوح سكان القرى المتاخمة للحدود اللبنانية - الفلسطينية، وتحاول عائلات في مراكز النزوح في صور البحث عن منازل خارج مراكز الايواء، نظرا لصعوبة العيش فيها.