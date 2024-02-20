دمار هائل.. هكذا يبدو المشهد الآن في الغازية (صور وفيديو)

بعد الغارة التي استهدفت بعد ظهر أمس الإثنين منطقة الغازية، لا تزال النيران مُشتعلة داخل عدد من المستودعات كما بينت الصور التي حصل عليها "لبنان 24" اليوم الثلاثاء.
ويظهر أيضا في الصور الدمار الكبير الذي ألحقته الغارة بالمكان.
ولا تزال فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد النيران التي اندلعت في المستودعات نتيجة الغارة الاسرائيلية.
وكان الطيران المعادي الإسرائيلي شنّ بعد ظهر أمس الإثنين غارة استهدفت منطقة الغازية وأدت الى تدمير مستودع للزيوت والطاقة الشمسية ومولدات كهرباء وإلى جرح عدد من العمال السوريين.