دمار هائل.. هكذا يبدو المشهد الآن في الغازية (صور وفيديو)

بعد الغارة التي استهدفت بعد ظهر أمس الإثنين منطقة الغازية، لا تزال النيران مُشتعلة داخل عدد من المستودعات كما بينت الصور التي حصل عليها "لبنان 24" اليوم الثلاثاء.



ويظهر أيضا في الصور الدمار الكبير الذي ألحقته الغارة بالمكان.

ولا تزال فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد النيران التي اندلعت في المستودعات نتيجة الغارة الاسرائيلية.

"لبنان24": محاولات إخماد النيران مستمرة للمستودعات التي قصفت في الغارة الإسرائيلية أمس على منطقة الغازية#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/u0TiVYR3Tp — Lebanon 24 (@Lebanon24) February 20, 2024 Advertisement

وكان الطيران المعادي الإسرائيلي شنّ بعد ظهر أمس الإثنين غارة استهدفت منطقة الغازية وأدت الى تدمير مستودع للزيوت والطاقة الشمسية ومولدات كهرباء وإلى جرح عدد من العمال السوريين.



