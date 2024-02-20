في القلمون.. حريق داخل احدى الشقق

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اندلع حريق في شقة سكنية تابعة لاحد المباني في بلدة القلمون بجانب مسجد الرضى، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني الى المكان، وعملت على اخماد النيران.