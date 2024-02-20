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لبنان

كان يحاول الدخول عبر معبر غير شرعي.. وهذا ما حصل معه

Lebanon 24
20-02-2024 | 00:55
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أصيب شاب بجروح في قدمه جراء إنفجار لغم أرضي عند معبر شميسه غير شرعي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وأشارت المعلومات الأولية الى ان الشاب من بلدة المعاجير السورية قبالة منطقة وادي خالد الحدودية.
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