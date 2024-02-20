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لبنان

حمية التقى مولسين في جنيف: لإفادة لبنان من الخبرات والقدرات للجنة الاقتصادية لأوروبا

Lebanon 24
20-02-2024 | 00:56
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عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية، في اليوم الاول لزيارته الى سويسرا بعد تلقيه دعوة رسمية من الأمانة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأوروبا، للمشاركة في أعمال الدورة ٨٦ للجنة النقل الداخلي في اللجنة الاقتصادية لأوروبا في جنيف، اجتماعاً مع الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا تاتيانا مولسين، في حضور مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير سليم بدورة، حيث تم البحث في آفاق العلاقة بين لبنان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وسبل إقامة تعاون بين اللجنة والقطاعات التي تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل، ولاسيما قطاع النقل وامكانية مساهمة اللجنة بتطوير وتحديث هذا القطاع ، وذلك من خلال نقل خبراتها  لما فيه تعزيزاً  لمصلحة لبنان وموقعه الجغرافي على عقدة مواصلات كوريدورات النقل بين أوروبا واسيا.
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وشكر حمية مولسين على الدعوة التي وجهتها للبنان للمشاركة في أعمال الدورة الـ ٨٦ للجنة النقل الداخلي في اللجنة الاقتصادية لأوروبا، مشيراً في هذا السياق إلى أن "موقع لبنان الجغرافي ووجوده على عقدة الاتصال بين الغرب والشرق، تؤهله لأن يلعب دوراً فاعلاً في كوريدورات النقل بين أوروبا واسيا"، لافتاً إلى أنه "يملك مزايا متعددة في قطاع النقل، تؤهله لأن يقع في صلب هذه الكوريدورات"، متطلعاً  إلى "الإفادة من المزايا والاختصاصات التي تمتلكها اللجنة، ولا سيما على مستوى بناء القدرات ونقل الخبرات والبرامج وتطوير النقل بالعبور عبر الترانزيت الى النقل الالكتروني".
بدورها، أبدت مولسين "استعداد اللجنة  الاقتصادية لأوروبا وانفتاحها على التعاون مع وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان، ولا سيما في ما يتعلق بالخبرات والمزايا التي تتمتع بها اللجنة في تطوير وتحديث قطاع النقل الداخلي والخارجي،" مؤكدة أن "اللجنة المذكورة على استعداد تام لفتح مسار التعاون مع الوزارة، ولا سيما في كل ما يمكنه تطوير مزايا قطاع النقل في لبنان".
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