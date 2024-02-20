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لبنان
في طرابلس.. هذا ما عثر عليه صباح اليوم
Lebanon 24
20-02-2024
|
00:58
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عثر على قنبلة صباح اليوم غير منفجرة في منطقة المنكوبين في طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعلى الفور تم تطويق المكان بإنتظار الخبير العسكري في الجيش للحضور الى المكان والكشف عليها تمهيداً لنقلها.
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