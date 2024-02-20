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عُلم أنّ رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية أبلغ الرئيس سعد الحريري خلال لقائهما الأخير أنه ليس في وارد الإنسحاب من السباق الرئاسي. وأشارت المصادر أن فرنجية أخبر الحريري بأن "حزب الله" أكّد له أنه سيكون الرئيس المُقبل.في المقابل، نفت مصادر مقرّبة من "بنشعي" أن يكون هذا الحوار قد دار بتفاصيله بين الرجلين، وأكدت المصادر أن فرنجية "ما شغلتو" يخبّر الحريري عن وعود "حزب الله" الا أنه أكّد للأخير استحالة انسحابه من المعركة الرئاسية.