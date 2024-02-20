Advertisement

لبنان

فرنجية "ما شغلتو"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
20-02-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1166302-638440148776173646.jpeg
Doc-P-1166302-638440148776173646.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُلم أنّ رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية أبلغ الرئيس سعد الحريري خلال لقائهما الأخير أنه ليس في وارد الإنسحاب من السباق الرئاسي. وأشارت المصادر أن فرنجية أخبر الحريري بأن "حزب الله" أكّد له أنه سيكون الرئيس المُقبل.
Advertisement
في المقابل، نفت مصادر مقرّبة من "بنشعي" أن يكون هذا الحوار قد دار بتفاصيله بين الرجلين، وأكدت المصادر أن فرنجية "ما شغلتو" يخبّر الحريري عن وعود "حزب الله" الا أنه أكّد للأخير استحالة انسحابه من المعركة الرئاسية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:52 | 2024-02-20
04:45 | 2024-02-20
04:30 | 2024-02-20
04:19 | 2024-02-20
04:15 | 2024-02-20
04:03 | 2024-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24