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لبنان
بعد إرجاء إعتصامهم.. هذا ما قرره مياومو "كهرباء لبنان"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
20-02-2024
|
03:15
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منذ أكثر من أسبوع تنفذ لجنة المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان اضرابا للمُطالبة بالدخول إلى ملاك المؤسسة، وهي أرجأت الإعتصام الذي كان مُقررا أمس الإثنين أمام حرم المؤسسة لحين لقاء المدير العام لمؤسسة "كهرباء لبنان" كمال الحايك.
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وبحسب مصادر اللجنة فانه "خلال الاجتماع الذي عُقد أمس وعد حايك المياومين بالإسراع في إجراء مناقصة لاختيار متعهّد جديد لإدارة عملية تشغيلهم في معامل الإنتاج ومحطات التوزيع ومبنى المؤسسة ومتابعة الأمر مع المعنيين".
وأبرز حايك خلال الاجتماع الكتب التي أرسلتها مؤسسة كهرباء لبنان بدءا من عام 2017 ولغاية عام 2022 الى مجلس الخدمة المدنية للمُطالبة بضم فائض المياومين لملاك المؤسسة او استكمال المباريات المحصورة لهم في الخدمة المدينة او إيجاد صيغة قانونية لضمهم ولكن من دون أن يحصل على أي جواب حول هذا الأمر.
وبحسب المصادر، قررت اللجنة ارجاء الاعتصام لوقت لاحق والتوجه إلى مجلس الخدمة المدنية للاطلاع على نتائج الكتب المُرسلة من مؤسسة كهرباء لبنان على ان تُعلن بعدها ما سيتم الاتفاق عليه مع كافة المياومين مع احتمال اللجوء إلى الاعتصام امام مجلس الخدمة المدنية بغية حل قضيتهم.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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