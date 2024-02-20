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لبنان

شركات تشكو: نتعرض للابتزاز

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
20-02-2024 | 03:45
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تشكو شركات الدواء والأدوات الطبية في لبنان وخاصةً ذات الجودة العالية من طريقة تعاطي الأطباء معهم ومن طريقة الإبتزاز الذي بدأ عدد من الأطباء وحتى المستشفيات يقوم بها بعد الأزمة الإقتصادية في ١٧ تشرين ٢٠١٩ .
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ولفت مصدر إستشفائي الى أن البازار يكمن بين شركات التأمين والأطباء وإدارات المستشفيات حيث بدأوا بتفضيل الشركات الصينية، الهندية والباكستانية كونها أرخص وأقل كلفة على المستشفيات وشركات التأمين على حساب الشركات الأميركية والأوروبية، وبالتالي على حساب المواطن والمريض.
المصدر ختم بأن مبالغ الإكراميات الشهرية للأطباء أصبحت تثقل كاهل الشركات، كون مطالب الأطباء أصبحت متزايدة يوماً عن يوم، وأن المسؤولية الأولى تقع على الجهات الطبية الرسمية التي تمنح التراخيص للشركات الصينية وغيرها .

المصدر: لبنان 24

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